محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الشهيد «جودة» الابتدائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية بافتتاح مدرسة الشهيد جودة الإبتدائية «إحلال كلي» بمدينة بتلا على مساحة 1547م2، وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن (5) مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية وبإجمالي (16) فصل دراسي (4 رياض أطفال، 12 إبتدائي) وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذ هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، والأستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وبتفقد عدد من الفصول الدراسية للاطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، هذا وقد التقي المحافظ بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، كما اطمئن منهم على انتظام اليوم الدراسي والحصص المقررة، موجهاً القائم بأعمال وكيل الوزارة بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالنزول للمدارس الثانوية والإعدادية لمتابعة حضور وغياب الطلاب والوقوف على نسب الكثافة الطلابية بالفصول.

هذا وقد أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أن إجمالي عدد المدارس التي تم إستلامها إبتدائياً بإدارة تلا من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 بلغ ( 5 ) مدارس وهي إستكمال توسعة مدرسة كوم الشيخ عبيد، وأ.د/ثروت السراج تعليم أساسي، والشهيد جودة الإبتدائية، الوحدة الابتدائية بكفر السكرية، إستكمال ( إحلال جزئي ) لمدرسة الشهيد جميل ببابل، بإجمالي (75) فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن (27) مليون جنيه، مضيفةً أنه تم إستلام مدرسة لجنة زكاة بمم الثانوية المشتركة ( إنشاء جديد ) ( إستلام إبتدائي يوليو 2021 ) بإجمالي عدد 12 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية تقارب (6) مليون جنيه، فضلاً عن أنه جاري العمل بمدرسة بمم الإبتدائية ( إحلال كلي )، ومدرسة اللواء مصطفى حلمي (إنشاء جديد) بإجمالي عدد 64 فصل دراسي وبقية تعاقدية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.

وفي ذات السياق تفقد محافظ المنوفية الأعمال النهائية لرصف وتطوير طريق تلا – كفر الشيخ سليم بطول 400 م وبتكلفة 3 مليون جنيه تقريباً وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة تلا، بحضور مدير مديرية الطرق، حيث تابع المحافظ أعمال وضع طبقة المازوت إستعداداً للرصف وجاري تركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة، وأشار مدير عام هيئة الطرق بالمنوفية أنه سيتم الإنتهاء من كافة أعمال الخطة بمركز تلا خلال الأسبوع القادم.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف شارع البطل أحمد عبدالعزيز بطول 1 كم ومتوسط عرض 12 م وبتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه تقريباً، حيث جاري تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات وتم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وإنشاء بلاعات مياه الأمطار، تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع سعد زغلول بطول 1 كم وبتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه تقريباً، حيث تم الإنتهاء من من أعمال القشط وجاري تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك للأرصفة ولإنشاء بلاعات مياه الأمطار.