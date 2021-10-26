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مدير تعليم المنوفية يلتقي فريق كرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج

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مدير تعليم المنوفية يلتقي فريق كرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج مدير تعليم المنوفية يلتقي فريق كرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج

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التقى هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأعضاء فريق كرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج بالمنوفية والمتوجهين للمشاركة في بطولة الجمهورية لكرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية خلال الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية والتي تنظمها الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

وخلال اللقاء، حث مدير المديرية أبناءه الطلاب على الظهور بالمظهر اللائق وإعلاء روح التعاون لعرض صورة متميزة عن التعليم بالمنوفية أمام المديريات الأخرى المشاركة بالبطولة أسوة بفريق كرة القدم الخماسي لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع الذي حقق أمس الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية وبذل الجهد من أجل الفوز بكأس البطولة ليواصل تعليم المنوفية تألقه وتصدره المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مختلف مجالات الأنشطة التربوية والرياضية.

المصرى اليوم

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