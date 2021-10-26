طلاب كلية الفنون الجميلة بحلوان يشاركون في مهرجان مدينة زويل للعلوم لعام 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

الرجوع للمستقبل «Back to the future» هو عنوان مهرجان مدينة زويل العلمي لهذا العام 2021 والذي شارك فيه طلاب كلية الفنون الجميلة #جامعة_حلوان.

يأتى ذلك بدعم ورعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة حيث يعد مهرجان مدينة زويل للعلوم هو حدث ضخم في مجال التوعية العلمية والذي يقوم بالتعريف بعجائب العلوم منذ عام 2014 استمرارًا لرؤية الدكتور زويل.

أقيم المهرجان بالتعاون بين طلبة مدينة زويل وطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وقد كان للفريق المشارك في المهرجان من كلية فنون الجميلة بالتعاون مع فريق من زويل دورًا كبيرًا وفاعلاً حيث قام فريق من جامعة زويل بالإستعانة بفريق من كلية الفنون الجميلة والذي يسمى «فريق التصميم Design Team” لعمل الديكور والأزياء للمحتوى والتجارب المعملية الخاصة بالمهرجان والتي تكون بداخل غرف التدريس الخاصة بجامعة زويل وممرات الجامعة بجوار هذه الغرف واسكتشات المسرحية المقدمة على المسرح العام للمهرجان، حيث يعتبر هذا الاشتراك لفريق كلية الفنون الجميلة بمثابة تدريب عملي مقدم من جامعة زويل لطلاب كلية الفنون الجميلة.

ويسعى هذا المهرجان إلى محاولة تبسيط المفاهيم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن خلال ذلك يتم إستخدم موضوعات مسلية للحفاظ على تفاعل الجمهور بالإضافة إلى الزخارف الجذابة لخلق جو مناسب (على سبيل المثال، لتقليد المكان الذي كان يعيش فيه علماء وفلاسفة معينون، ويهدف المهرجان إلى جذب إهتمام الشباب نحو المعارف وإشراكهم في المجتمع العلمي وذلك لصقل مواهبهم ودعمها حيث يعد هذا المهرجان حدث هام يتم في مصر ويجمع بين العلوم والفنون ويتم من خلاله تقديم فقرات فنية وعروض مسرحية وتجارب معملية وغيرها .

وإشترك في فعاليات المهرجان لهذا العام ٢٠٢١ فريق التصميم الذي يتكون من ٩٠ مشارك ٦٥ مشارك من كلية الفنون الجميلة من الأقسام المختلفة بالكلية قسم الديكور، العمارة، الجرافيك وقسم النحت، وقسم التصوير، ويتكون الفريق من ٤٠ عضو و٢٥ متطوّع مع ٢٥ مشترك من فريق مدينة زويل .

ينقسم فريق التصميم إلى ١١ فريق، عملوا على تصميم وتنفيذ الديكور والأزياء لعدد ٩ مواضيع علمية، تجربتين معمليتين، وعدد ٣ إستكتشات مسرحية وتزيين الممرات الخاصة بالجامعة بجوار الغرف الخاصة بالديكور

تناول مهرجان هذا العام الاجابة على هذا السؤال والأسئلة المشابهة له. ماذا كان سيحدث اذا تغير مسار التاريخ عن ما حدث بالفعل؟ وماذا كان سيكون شكل العالم؟

وعقب ختام المهرجان أقامت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان حفل تكريم لطلابها المشاركين وتم دعوة فريق جامعة زويل وطلاب جامعة حلون من كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية وكلية الهندسة، وقدم الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر والتقدير لجميع الأعضاء المشاركين والأسرة المنظمة ولطلاب جامعة زويل كما أشاد بالمجهود العظيم لطلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وقام عميد كلية الفنون الجميلة بتسليم شهادات تقدير للمشاركين في المهرجان من الكلية.