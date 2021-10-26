حجز قضية «العدل جروب» ضد محمد رمضان بتغريمه 12.5 مليون جنيه للحكم

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حجزت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من شركة «العدل جروب»، ضد الفنان محمد رمضان، بتغريمة 12.5 مليون جنيه، لامتناعه عن تصوير فيلم «بطل عادي» للحكم 30 أكتوبر الجاري.

وفي وقتٍ سابق، صدر حكمًا ضد الفنان محمد رمضان، بإلزامه بدفع 12.5 مليون جنيه لشركة للإنتاج الفني، لإخلاله بالتعاقد الموقع معها بشأن فيلم «بطل عادي»، وألزمت المحكمة «رمضان» برد 500 ألف جنيه للشركة، تقاضاها كمقدم للعقد، بجانب الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 6 يوليو 2020. كما ألزمت المحكمة «رمضان»، بدفع 12 مليون جنيه، للشركة، كتعويض اتفاقي مذكور في العقد، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المحامي أحمد الجندي، دفاع «رمضان»، إن الحكم صدر غيابيًا، ولم يحضر الجلسة الفنان أو أي من ممثليه القانونيين، وتقدم باستئناف على الحكم الصادر منذ مدة، بمجرد علمه به، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم نهاية أكتوبر الجاري.