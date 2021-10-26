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المتهم وقف سيارته أمامها وارتكب فعلاً خادشًا.. قرارات جديدة في واقعة التحرش بـ طالبة الحصري بأكتوبر

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المتهم وقف سيارته أمامها وارتكب فعلاً خادشًا.. قرارات جديدة في واقعة التحرش بـ طالبة الحصري بأكتوبر المتهم وقف سيارته أمامها وارتكب فعلاً خادشًا.. قرارات جديدة في واقعة التحرش بـ طالبة الحصري بأكتوبر

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بعد ساعات من استغاثتها، وتصويرها تبكي خلاله لتعرضها لـ التحرش من قبل شاب بموقف الحصري بمدينة 6 أكتوبر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكب الواقعة، وبدأت جهات التحقيق سماع أقواله فيما نٌسب إليه.

روت الفتاة وهي طالبة- لجهات التحقيق، أنها فوجئت أثناء انتظارها لسيارة ميكروباص بالمنطقة محل الواقعة، توقف شاب أمامها بسيارة ملاكي، وأدعى معاكستها لفظيًا لكنه ارتكب فعلاً خادشًا للحياء، فما كان منها إلا أن صورته بهاتفها المحمول لتوثق الواقعة، فلاذا بالفرار.

وطلبت جهات التحقيق، تفريغ محتويات هاتف المجني عليها، وبيان محتوياته فضلاً عن إرسال مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة إلى الجهات الفنية لفحصه وبيان مطابقة اللقطات الواردة به بصورة المتهم من عدمه.

وكانت أجهزة الأمن بأول أكتوبر، تلقت بلاغًا من طالبة، مقيمة بمحافظة القليوبية، بأنه حال تواجدها بمنطقة الحصرى بدائرة القسم لانتظار إحدى سيارات الأجرة فوجئت بتوقف قائد سيارة «ملاكى» جانبها بالسيارة وأدعى معاكستها وقيامه بفعل خادش للحياء، فصورته بهاتفها المحمول، ولدى مشاهدته لها فر هاربًا.

وأضافت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص – مقيم بدائر القسم، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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