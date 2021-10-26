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"شرطة جازان" تضبط مقيما يُخفي 34 كلجم من مادة الحشيش داخل مركبته
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:24 مساءً
السعودية تحتاط لحماية الأرض وخطورة التغير المناخي بأكبر مشروع تشجير في العالم
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:24 مساءً
الهلال : "الشهراني" و "جانغ" تأهيلي .. والفريق يستعد لمواجهة ضمك
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:24 مساءً
خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:24 مساءً
وزيرة الثقافة : مفاجآت في مهرجان الموسيقى العربية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
وزيرة الثقافة تكرم رموز الفن في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
بالأسماء.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين على منصب «عميد علوم»
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
ما حكم صلاة مريض سلس البول.. دار الإفتاء توضح
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
ماذا قال عمرو دياب في حفل إكسبو دبي ؟.. ويكشف موعد ألبومه المقبل ( فيديو )
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
٥ دولار للأجنبي و 25 جنيها للمصري.. بدء تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر
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الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
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هل ياسمين فى حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا جانى أم مجنى عليه ؟
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 03:26 مساءً
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