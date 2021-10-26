رئيس الوزراء يصل مقر «منظمة التعاون الاقتصادي» بباريس.. ويوقع في «الكتاب الذهبي»

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استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء؛ زيارته إلى مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في العاصمة الفرنسية باريس، بالتوقيع في «الكتاب الذهبي» الذي يعد السجل التاريخي لهذه المنظمة، حيث كتب: «في هذه المناسبة الاستثنائية والخاصة بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقيع البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، تحرص مصر على ترسيخ معلم مهم في شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة لابتكار «سياسات أفضل لحياة أفضل».

وعقب ذلك، عقد رئيس الوزراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق، جلسة مباحثات موسعة مع ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشاد خلالها السكرتير العام بما حققته مصر من تطور على الصعيد الاقتصادى والمالى، مما جعلها مؤهلة لتوقيع اتفاق قُطرى مع المنظمة.

ووجه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء الفريق المصري الذي تفاوض على تفاصيل البرنامج القُطرى على مدار ما يقرب من عامين، وصولاً إلى توقيع الاتفاق اليوم.

وأكد السكرتير العام للمنظمة على أن مصر سوف تستفيد من خلال البرنامج القُطري من خبرات وإمكانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما يوفر الدعم الفني لسياسات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي تقوم مصر بتنفيذها في الوقت الراهن.

ووجه السكرتير العام الشكر للحكومة المصرية، ووزارة المالية على جهودها في التوصل لمشروع الاتفاق الدولي الخاص بالضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن توقيع الاتفاق القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في توقيت مهم للغاية، مع تبنى مصر برنامج الإصلاح الهيكلي، ومن ثم نتطلع للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة، لمزيد من التطوير، ولمساعدة مصر في تحقيق مستهدفات التنمية.

وقال مدبولى: إن اليوم يمثل البداية لرحلة مهمة من التعاون بين مصر والمنظمة، ولن نتوانى عن استغلال هذه الفرصة المهمة، للاستفادة من كل برامج الدعم الفني التي تتيحها المنظمة.

في ذات السياق، استعرض الوزراء أعضاء الوفد المصرى مجالات التعاون المقترحة بين وزاراتهم والمنظمة، والتى عكست الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

واختتم رئيس الوزراء جلسة المباحثات بتوجيه الدعوة للسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لزيارة مصر على رأس وفد من قيادات المنظمة، للاطلاع عن قرب على التجربة المصرية الرائدة في التنمية.