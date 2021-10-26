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«دينية النواب» تعقد 6 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة وخطة عمل اللجنة

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«دينية النواب» تعقد 6 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة وخطة عمل اللجنة «دينية النواب» تعقد 6 اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة وخطة عمل اللجنة

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تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تبدأها باجتماعين يوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص، وزارة الأوقاف، هيئة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومناقشة مشروع خطة العمل فيما يخص الأزهر الشريف التعليم الأزهري، دار الإفتاء المصرية.

كما تعقد اللجنة يوم الاثنين،اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، حول سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة ال8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوي بمدينة ملوي بمحافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها.

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي محمد على الأمير، بشأن فرش مساجد مركز المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم، بشأن عدم توافر معهد أزهرى ثانوى للفتيات بقرية صندفا مركز بني مزار محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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