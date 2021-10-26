محافظ المنوفية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية الجديد ويتابع أعمال تطوير الحديقة العامة وجدارية السادات

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أجري اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة تابع خلالها تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة تلا، رافقه خلالها الأستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق والمهندس علاء عزت وكيل وزارة الري .

بدأت الجولة بتفقد مقر مبني الحملة الميكانيكية ( إنشاء جديد) على مساحة 1200 م2 تقريباً، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية وتم تسليمها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، مشيرةً بأن الحملة تضم مبني إداري يتكون من 9 مكاتب إدارية ومغسلة وغرفة صيانة ومظلات تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وخلال تفقده معدات الحملة وجه محافظ المنوفية رئيس المدينة بنزول السيارة المكنسية فوراً والعمل بشكل يومى بشوارع المدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى، مشيداً بدور هيئة الأبنية التعليمية المتميز في تنفيذ العديد من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني .

وخلال تفقده، استمع المحافظ لعدد من طلبات المواطنين يتضررون من ملقب قمامة تلا العمومي، وعلي الفور شدد المحافظ على رئيس المدينة بسرعة رفع كافة تراكمات القمامة والانتهاء منها خلال الأسبوع القادم، كما وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيل وزارة الري لنقل نواتج التطهير بطريق بابل – تلا وتسوية الطريق وتشجيره لإضفاء مظهر حضاري بإعتباره طريق حيوي لمدخل مدينة تلا .

كما شملت الجولة تفقد محافظ المنوفية حديقة تلا العامة أمام مركز الشرطة، حيث تم إنشاء مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد خشبية وعمل أرصفة على جانبي الطريق، ووجه المحافظ رئيس المدينة بعمل أكشاك نموذجية بالحديقة، وأضافت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه تم تطوير الجزيرة الوسطي بالشارع المطل على الحديقة وتركيب أعمدة إنارة ديكورية وأرصفة وبلدورات وبلاط الانترلوك كمتنفس لأهالي المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية السادات حيث جاري اعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري لاند سكيب لتليق بالرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وذلك بالجهود الذاتية، ووجه المحافظ بتزويد كشافات الإنارة لإخراج الجدارية بشكل لائق لإضفاء مظهر حضاري بالشارع .

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتلا، بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق تلا- كفر الشيخ سليم، وشارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع سعد زغلول، وأعمال رفع كفاءة مدرسة الشهيد جودة الإبتدائية، وكذا تفقد موقف شبين الكوم – تلا، والكورنيش، محطة معالجة كفر ربيع .