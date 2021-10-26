فلسطين تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أوروبا

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طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، أوروبا بالضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، واحترام الاتفاقيات الموقعة معها خاصة السماح بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، بالإضافة إلى الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البرلمان الأوروبي بيدرو سيلفا بيريرا، يرافقه سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبدالرحيم الفرا، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وشدد رئيس الوزراء على أن السياسة الإسرائيلية القائمة على تدمير حل الدولتين من خلال تعزيز الاستيطان تدفع إلى واقع تصبح فيه إسرائيل دولة فصل عنصري على أرض الواقع.

ودعا اشتية إلى اتخاذ قرار بمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية.

وثمن رئيس الوزراء تصويت البرلمان الأوروبي لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا، مشيرا إلى أهمية قيام أوروبا بأخذ دور فعال في عملية السلام وملء الفراغ السياسي وأخذ دور فعال في عملية السلام.

من جانبه أكد بيريرا موقف البرلمان الأوروبي من عدم شرعية الاستيطان كعقبة أمام حل الدولتين، بالإضافة إلى دعم حل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.