البرهان: رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيعود إلى منزله اليوم

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قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يقيم معه في منزله.

وأضاف خلال المؤتمر الذي تم بثه تليفزيونيًا بالخرطوم أن «حمدوك» آمن لكن تقرر إبعاده حفاظا على سلامته.

وأكد أنه في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم، فيما تابع: «رئيس الوزراء (حمدوك) يواصل حياته الطبيعية».

واستكمل: «(حمدوك) في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته».

وأضاف أنه «سيتم تعيين رئيس للوزراء»، وحول المحتجزين قال: «المحتجزون المتهمون بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين».

واختتم كلماته عن «حمدوك»: «رئيس الوزراء حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية».