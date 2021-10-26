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بعد الهجوم الإلكتروني وتوقف صرف البنزين.. ماذا يحدث في إيران؟

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بعد الهجوم الإلكتروني وتوقف صرف البنزين.. ماذا يحدث في إيران؟ بعد الهجوم الإلكتروني وتوقف صرف البنزين.. ماذا يحدث في إيران؟

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تعطل بيع البنزين المدعوم بشدة في إيران اليوم بسبب هجوم إلكتروني، مما أدى لاصطفاف طوابير طويلة بمحطات الوقود في أنحاء البلاد حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في تقارير لها اليوم .

في حين نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الذكرى السنوية للاحتجاجات الشعبية العارمة التي اجتاحت إيران في نوفمبر 2019، صورا للوحات إعلانية رقمية مثبتة في مدينة أصفهان، والتي بث عليها سؤال موجه إلى المرشد الإيراني هو «يا خامنئي، أين بنزيننا؟».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية «تعطل نظام التزويد بالوقود في المحطات في الساعات القليلة الماضية نتج عن هجوم إلكتروني

بينما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، نقلا عن رئيس «جمعية أصحاب محطات الوقود» هُمايون صالحي، تأكيده وقوع هجوم إلكتروني على محطة وقود إيرانية .

وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) أن الوزارة قالت إن المبيعات بالبطاقات الذكية المستخدمة في البنزين المدعوم الأرخص ثمنا هي فقط التي تعطلت، ولا يزال بإمكان العملاء شراء الوقود ذي الأسعار الأعلى.

وحدث التعطل قبل الذكرى الثانية لزيادة الوقود في نوفمبر 2019، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في الشوارع أفادت تقارير بمقتل المئات على أيدي قوات الأمن فيها.

المصرى اليوم

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