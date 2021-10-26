تغريم عامل 10 آلاف جنيه لاتهامه بالتعدي لفظيًا على «يوتيوبر»

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قضت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتغريم شاب 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتعدي لفظيًا باليوتيوبر نادين شرارة بمنطقة وسط البلد.

كانت نيابة قصر النيل أحالت «عامل»- محبوسًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالإساءة لفظيًا لـ«اليوتيوبر» نادين شرارة بشارع قصر العيني.

رصدت مباحث القاهرة مقطع فيديو لفتاة تدعى نادين شرارة- فنانة استعراضية- وتعمل «يوتيوبر» ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي عليها لفظيا أثناء استقلاله دراجة نارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني، وتم تحديد هوية المتهم.