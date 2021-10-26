إيران تواجه هجوما سيبرانيا يتسبب في تعطيل محطات الوقود

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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني، موضحا أن السلطات اقتربت من إنهاء الخلل والسماح للمواطنين بالتزود بالوقود.

وكشف التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن محطات الوقود في إيران تعطلت «بسبب خلل تقني في بطاقات التعبئة»، موضحا في وقت لاحق أن «الخلل يشرف على نهايته وبإمكان المواطنين التوجه إلى المحطات للتزود بالوقود».

وتعرضت موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف الماضي وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشاة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه، وفقا لما نقلت وكالة «سبوتينك الروسية».