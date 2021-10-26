تتضمن «عربدة المستوطنين».. منظمات دولية تتلقى رسائل حول «انتهاكات إسرائيلية ضد الفلسطينين»

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قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إنه تم إرسال رسائل للمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بخصوص تصعيد إسرائيل لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة بما فيها وصف المؤسسات الحقوقية بالمنظمات الإرهابية.

وتحدث خريشة لإذاعة صوت فلسطين، اليوم عن لقائه مع لجنة التحقيق التي تم إقرارها في جنيف، موضحا أنها سوف تنعقد في السابع عشر من الشهر المقبل لمناقشة أشكال العمل وكيفية تحركهم من أجل جمع المعلومات والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية كافة سواء الاستيطان أو الاعتداء على الأطفال والمزارعين في موسم قطف الزيتون وعربدة المستوطنين .

وأكد خريشة أن كل الانتهاكات سيتم إدراجها ضمن عمل لجنة تقصي الحقائق، موضحا أن اللجنة تقوم برصد وتسجيل وتوثيق هذه الانتهاكات والاجتماع والتحقيق بها إضافة إلى محاولة تسمية أو توصيف الأشخاص الذين قاموا بهذه الانتهاكات من أجل تقديم تقريرهم الأول يونيو العام المقبل لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأقر مجلس حقوق الإنسان عمل اللجنة الدولية التي تتولى التحقيق في جميع الانتهاكات التي تقع في الأراضي الفلسطينية بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة،

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أدان مؤخرا إعلان إسرائيل تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية.

واعتبر المرصد ذلك الإجراء الذي نفذته إسرائيل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي «بيني غانتس» قد أصدر قرارا بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة، بزعم أنها «إرهابية»، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتلقيها دعما ماليا من دول أوروبية، مما أثار ردود فعل حقوقية غاضبة في الأراضي الفلسطينية وخارجها.