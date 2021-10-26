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تجديد حبس «صبي كبابجي» لاتهامه بـقتل جزار في الهرم

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تجديد حبس «صبي كبابجي» لاتهامه بـقتل جزار في الهرم تجديد حبس «صبي كبابجي» لاتهامه بـقتل جزار في الهرم

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس طفل عمره 17 عامًا، ويعمل صبي كبابجي، لاتهامه بقتل آخر صبي جزار بالهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما، أمرت جهات التحقيق، بسرعة تحريات أجهزة لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليه قتل بسبب رشق المتهم له بـ«سيخ حديدي» عن طريق الخطأ.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة بين صبي جزار وصبي كبابجي بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم، ونتج عنها طعن الثاني للأول.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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