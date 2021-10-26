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«مشاعر أنثى في جسد رجل».. السبكي يكشف دور جميلة عوض في «المحكمة»

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«مشاعر أنثى في جسد رجل».. السبكي يكشف دور جميلة عوض في «المحكمة» «مشاعر أنثى في جسد رجل».. السبكي يكشف دور جميلة عوض في «المحكمة»

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كشف المنتج أحمد السبكي، عن موعد طرح فيلم «المحكمة» بدور العرض في والدول العربية.

وأضاف «السبكي» عبر حسابه على «انستجرام» قائلاً: «انتظروا جميلة عوض في فيلم المحكمة عن قصص واقعية، خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها».

وتابع أن الفيلم سيتم طرحه بجميع دور السينما في مصر والسعودية، والكويت، ودول الخليج، في موعد 24 نوفمبر المقبل، لافتًا أنه سيتم طرح البرومو الرسمي قريبًا.

«المحكمة» تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، محمود عب المغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، أحمد داش، ويتناول عدد من القضايا المجتمعية.

المصرى اليوم

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