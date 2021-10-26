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«النواب الليبي» يناقش قانون الجرائم الإلكترونية في جلسة مغلقة

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«النواب الليبي» يناقش قانون الجرائم الإلكترونية في جلسة مغلقة «النواب الليبي» يناقش قانون الجرائم الإلكترونية في جلسة مغلقة

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أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الثلاثاء، انطلاق جلسة رسمية مغلقة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال بليحق، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجلسة افتتحت بالشروع في مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأقرت جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق، الاثنين، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وتعديل سن الترشح لانتخابات رئاسة البلاد.

واستأنف المجلس، الاثنين، جلسته برئاسة النويري، وجرى افتتاح الجلسة بدقيقة صمت حدادًا على أرواح كل من: عضو المجلس أحمد شيهوب، والموظفين بديوان المجلس محمد مفتاح ورافع سعيد.

المصرى اليوم

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