بـ29 مليار دولار بيوم واحد.. قيمة تيسلا تتجاوز التريليون دولار وإيلون ماسك يعزز صدارته

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قفزت ثروة إيلون ماسك الملياردير الأمريكي وأغنى أغنياء العالم في الوقت الحالي بنحو 29 مليار دولار لتبلغ 281 مليارا في يوم واحد.وفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وارتفعت ثروة ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية بعد الإعلان عن تقديم شركة تأجير السيارات الأمريكية «هيرتز جلوبال هولدنغز»، طلبا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة «تيسلا» حيث ارتفع سهم شركة تيسلا بنحو 12.66%، محققا أعلى مستوياته على الإطلاق، ليسجل 1024.86 دولار.وفقاً لمجلة فوربس.

وقد أكدت شركة هيرتز Hertz في بيان، إن العملاء سيكونون قادرين على استئجار سيارات تيسلا من طراز 3 من مواقعها بداية من أوائل نوفمبر، مشيرة إلى أن الطلب سيحول نحو 20% من أسطول الشركة العالمي إلى السيارات الكهربائية.

وستحقق الصفقة نحو 4.2 مليار دولار لشركة تيسلا، وتعد أكبر عملية شراء للسيارات الكهربائية على الإطلاق.

وقد تخطت القيمة السوقية لشركة تيسلا حاجز التريليون دولار لأول مرة. بسبب هذا الاعلان مما يجعلها أعلى قيمة من العملاق الاجتماعي «فيسبوك» .

وأحتفل إيلون ماسك بالإنجاز الجديد بتغريدة عبر تويتر قال فيها: «تريليون دولار جامحة».

- تغريدة الملياردير إيلون ماسك بعد تجاوز قيمة شركة تيسلا التريليون دولار -