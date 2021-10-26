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مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء محور مرورى جديد يربط «الإقليمي الشرقي» بكوبرى خزان أسوان

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مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء محور مرورى جديد يربط «الإقليمي الشرقي» بكوبرى خزان أسوان مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء محور مرورى جديد يربط «الإقليمي الشرقي» بكوبرى خزان أسوان

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بتكليف الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار بتنفيذ هذا المحور الدائرى الجديد الذي سيصل طوله إلى 7 كم، وتكلفته التقديرية إلى 650 مليون جنيه حيث يضم الطريق الرئيسى، بالإضافة إلى 4 كبارى علوية منها كوبرى علوى للسيارات فوق مزلقان الشلال من أجل خلق محور مرورى دائرى يربط الطريق الإقليمى الشرقى الجديد وطريق أسوان / برنيس جنوب شرق المدينة بالطريق الصحراوى الغربى عبر محور وكوبرى خزان أسوان البديل.

جاء ذلك أثناء إستعراض محافظ أسوان للتصميم والمخطط التفصيلى للمحور المرورى الجديد بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ما تشهده حالياً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستحداث متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكبارى ومنها محافظة أسوان يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة حيث أن هذا المحور الدائرى سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل من جنوب شرق المدينة والتي يقع فيها المحاجر والمناجم، علاوة على المنطقة الصناعية بالعلاقى إلى الطريق الصحراوى الغربى مباشرة، موضحاً بأن ذلك يتوازى مع الدور الحيوى للطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم لتوزيع حركة النقل الثقيل بين المحورين الدائرى والإقليمى، وبالتالي القضاء نهائياً على أي إختناقات مرورية، بجانب الحفاظ على شبكات البنية التحتية، فضلاً عن تسهيل الحركة المرورية لباقى السيارات والمركبات.

المصرى اليوم

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