رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف الحالة الصحية لـ«حمدوك»

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، في صحة جيدة وسيعود إلى منزله اليوم.

وأضاف «البرهان» خلال مؤتمر صحفي متلفز للكشف عن الأوضاع في السودان، الثلاثاء، أن «رئيس الوزراء (حمدوك) يواصل حياته الطبيعية».

واستكمل: «(حمدوك) في أمان ولم يتعرض لأي أذى لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته».

وأضاف أنه «سيتم تعيين رئيس للوزراء»، وحول المحتجزين قال: «المحتجزون المتهمون بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين».

واختتم كلماته عن «حمدوك»: «رئيس الوزراء حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية».

وكان «البرهان» أكد، أمس الاثنين في مؤتمر صحفي، أن ما يحدث في السودان يهدد أمنها وسلامها، مشيرًا إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال.

وأوضح أن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتضمن البيان الذي أعلنه تليفزيونيًا: «ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا.. مستمرون في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة».

وتابع: «عزمنا على تحقيق حلم السودانيين بالتحول الديمقراطي حتى تسليم القيادة إلى حكومة مدنية».

واستكمل معلنًا حالة الطوارئ في السودان، واستطرد مصرحًا بتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية ومجلس السيادة والوزراء.

مُختتمًا كلماته مؤكدًا حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

شهدت العاصمة السودانية، في وقت مبكر أمس الاثنين، انتشارا أمنيا مكثفا، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف.

وأفادت قناة «العربية» بأن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبدالله حمدوك وعضوا مدنيا في مجلس السيادة.

وأوضحت أن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على 4 وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة.

وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف واعتقلته.

في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

كما أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، في تدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.

وذكر تليفزيون العربية، فجر أمس الاثنين، أن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.

ونقل تليفزيون العربية عن مصادر لم يذكرها، أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

من جهته، طالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، «جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه».

وأكد تجمع المهنيين السودانيين اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي في السودان، مشيرا إلى أن «هناك أنباء تتوارد عن تجهيز ما وصفهم بالانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت».