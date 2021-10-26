محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموقف التنفيذي الحالي لعدد ١٤ مشروع جاري تنفيذهم بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء ذلك في اجتماع موسع حضره الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والسادة مديري المديريات والشركات والهيئات .

استهل المحافظ الاجتماع بمناقشة عدد ٨٣ مشروع صرف صحي تتوزع بين ( ٢٥ مشروع تابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و٥٨ مشروع آخر يشرف على تنفيذهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي)، حيث تم نهو ٤٣ مشروع منهم وتصل نسب تنفيذ الإجمالي منها ل ٦٧٪ بتكلفة مالية ٦٨٠.٥ مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد ٢٢٦ مشروع بتكلفة مالية بلغت ٢٨٢.٤٣ مليون جنيه تتنوع بين مشروعات ( مد وتوصيل شبكات مياه ،مد وصلات منزلية ،إحلال وتجديد شبكات، إعادة تأهيل محطات مياه بنهطاي وتفهنا العزب، إحلال وتجديد آبار إرتوازية وإنشاء ٤ وحدات حديد ومنجنيز ) ،حيث وصلت نسب تنفيذ هذه المشروعات ل ٧٤٪ بنهو ١٣١ مشروع منهم .

وفيما يخص الغاز الطبيعي، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد ٥٤ مشروع، تم البدء في ١٠ مشاريع بنسبة تنفيذ بلغت ١٢٪ وبتكلفة مالية ٥٤١.٧ مليون جنيه، كما وجه المحافظ بالإسراع في تحديد موعد وجدول زمني لإدخال الغاز ل ٣٩ قرية تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بهم، وفي قطاع التعليم تطرق المحافظ لبحث نسب تنفيذ عدد ١٠١ مشروع، تم البدء ب ٦٨ منهم بنسب تنفيذ وصلت إلى ٤٠٪ بتكلفة ٣٥٥.٤٤ مليون جنيه ،حيث تنوعت هذه المشاريع بين ( إنشاء جديد لعدد ٣٤ مشروع، ١٥ مشروع توسيع، ٤٥ مشروع رفع كفاءة وصيانة، ٦ مشاريع إحلال وتجديد جزئي ومشروع واحد إحلال كلي) لمدارس مركز زفتى .

كما تابع المحافظ خلال اجتماعه نسب تنفيذ ٢٨ مشروع تبطين ترع تابعة لهيئة الري والموارد المائية والتي تم البدء في ٧ مشاريع منها بنسبة إنجاز ٢٩٪ بتكلفة مالية ٤٦٥ مليون جنيه، وفي سياق متصل تم متابعة نسب تنفيذ الأعمال الخاصة بالكباري والبالغ عددها ١٩ مشروع مقسمين بين ( إحلال وتجديد ٦ كباري، و١٣ آخرين سيتم بهم أعمال صيانة وترميم )،تتنوع تبعيتهم بين ري وصرف (الغربية، شرق المنوفية ومديرية الطرق) بتكلفة مالية بلغت ١٩ مليون جنيه .

واسْتُكْمِلَ الاجتماع بمناقشة إنشاء ٩ مشاريع مجمعات الخدمات الحكومية، والتي تم البدء بالفعل في عدد ٨ مشاريع منها بنسب إنجاز قدرت ب ٣٩٪ وبتكلفة مالية ٩٠ مليون جنيه، أما مشاريع الإنشاء الجديد ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد الخاصة بالشباب والرياضة والبالغ عددها ٣٥ مشروع ،فقد وصلت نسب تنفيذها ٠.٤ ٪ بتكلفة مالية ٧٤.٤ جنيه، كما تم متابعة نسب تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والبالغ عددها ٢٩ مشروع بتكلفة مالية ٨٦ مليون جنيه تتنوع بين ١٧ مشروع تطوير شامل تشمل ٨ مراكز صحية و٩ وحدات صحية، ذلك إلى جانب ٩ مشروعات رفع كفاءة لعدد ٧ وحدات و٣ مراكز صحية، بالإضافة إلى ١ مركز تنمية أسرة بقرية نهطاي، أما المجمعات الزراعية والبيطرية فقد ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد ١٢ مشروع، تم البدء في ٨ منهم بنسبة إنجاز ٢٥٪ وبتكلفة مالية ٤٣ مليون جنيه .

واختتم المحافظ اجتماعة بمتابعة نسب الإنجاز لعدد ٩ مشاريع تابعة للإسعاف بتكلفة ٢١ مليون جنيه، مشروعين للإتصالات وصلت نسب تنفيذهما ل ٧١٪ بتكلفة ٣٠.٧ مليون جنيه، وكذلك عدد ٣ مشاريع كهرباء وصلت نسب الأعمال بها ل ٢١٪ بتكلفة ١١.٢ مليون جنيه، ليصل بذلك إجمالى عدد المشروعات المنفذة خلال المبادرة الأكبر من نوعها إلى ٦٦٥ مشروع تم البدء في ٤٢٤ مشروع منهم ونهو ١٩١ مشروع بنسبة تنفيذ بلغت ٢٧.٥ ٪ وبتكلفة مالية قدرها ٢ مليار و٩٣١.٩ مليون جنيه لتوفير حياة كريمة لأهالي قرى مركز زفتى وتوفير بيئة صالحة تليق بساكنيها كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكتب بذلك لهذه المبادرة شهادة توثيق مستدامة بكونها إحدى أكثر المبادرات استدامة على مستوى العالم، كونها تغطي أغلب الممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري وتوفير حياة كريمة له.