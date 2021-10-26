محافظ أسوان يتابع منظومة التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للحد من الفساد المالي

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية إستثمار التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية في جميع المعاملات المالية والإدارية للحد من الفساد المالى والإدارى، والفصل الكامل بين مؤدى وطالب الخدمة.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع شباب المبرمجين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير عام المركز.

وخلال اللقاء تابع اللواء أشرف عطية إطلاق البوابة الإلكترونية، وبدء تنفيذ التطبيقات المستحدثة كتطبيق عين المواطن والتي سيتم إجراء تجربة عملية لها من خلال الربط مع جهاز المحمول، بجانب تطبيق شهادة مخالفات البناء وأيضاً متابعة النظافة العامة والمواقع الهامة والحيوية، فضلاً عن تطبيقات عوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب، وإدارة الإعلانات، مؤكداً على أن تشغيل المظلة التكنولوجية بمبني التحول الرقمي بديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه يحقق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخاصة أنها ترتبط بالأزرع التنفيذية لها والمتمثلة في 11 مركز تكنولوجى بمدن ومراكز المحافظة.

ووجه أشرف عطية بضرورة التأكد من إنتظام آلية العمل وتوافر كافة وسائل التأمين العالى للحد من إختراق أو فيروسات، مع رصد أي مخالفات في الحال وتحقيق السيطرة الكاملة على المنظومة بكاميرات مراقبة ومتابعة فورية ووحدات إطفاء، بالإضافة إلى ربطها بشاشة عرض داخل مكتب المحافظ ليتابع أولاً بأول كافة المعاملات ومدى إنتظامها بشكل مباشر، وهو الذي يتكامل بالتأكد المستمر من صحة وسلامة البيانات والمعلومات قبل رفعها على التطبيق الخاص بها لتحقيق الشفافية الكاملة في التنفيذ.