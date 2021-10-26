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فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢

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فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢ فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢

أعلنت جوائز ستيفي المنظمة لأهم برامج جوائز الأعمال في العالم عن فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ۲٠۲٢ برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من ١۷ دولة وهي الجزائر، البحرين، ، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، ، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.

يحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة أو العامة والربحية أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة - تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً. سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

يمكن تقديم الترشيحات عبر موقع الجائزة بموجب موعدين محددين هما: ٤ نوفمبر ۲٠۲١ و۲٦ يناير ۲٠۲٢. أي مبلغ يتم دفعه تحت بند رسوم الفائزين بالنسبة للترشيحات التي تم تقديمها قبل موعد ٤ نوفمبر يكون خاضعاً لخصم.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية بتاريخ ٢٤ مارس ۲٠۲٢ والاحتفاء بهم في حفل مهيب سيقام بفندق والدورف أستوريا برأس الخيمة يوم ۲۰ مايو.

تم إضافة مجموعتان جديدتان لجوائز ۲٠۲٢ وهما فئات الفيديو التي تكرم الابداعات في ابتكار مقاطع الفيديو سواء كان ذلك في طريقة التصميم أو الشكل أو الإنتاج أو التوزيع والتفاعل. وفئات وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا) التي تشمل الإبتكار في انشاء وإدارة وتسويق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. كم تم إضافة بند الفعاليات الافتراضية تحت فئات جوائز الفعاليات والعروض.

تقبل الترشيحات المبتكرة وتخضع للتحكيم، باللغتين العربية والإنجليزية، في أكثر من ١٠٠ فئة تشمل المجموعات التالية:

  • المواقع الإلكترونية والتطبيقات
  • الإنجاز
  • التقارير السنوية والمنشورات الأخرى
  • الشركة / المؤسسة
  • الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات
  • الاستجابة لكوفيد-١۹
  • خدمة العملاء
  • الموارد البشرية
  • الفعاليات المباشرة والافتراضية
  • الإدارة
  • التسويق
  • المنتج الجديد وإدارة المنتج
  • وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)
  • التكنولوجيا

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