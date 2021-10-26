محافظ البنك المركزي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها

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قال: تمثل حرص القيادة على دعم تطور القطاع المالي والمحافظة على استقراره

رفع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها.

وأوضح "المبارك" أن هذه الموافقة تمثل حرص القيادة على دعم تطور القطاع المالي والمحافظة على استقراره وعدالة التعاملات فيه، حيث تُمكّن أحكامُ هذا النظام البنكَ المركزي السعودي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في المملكة وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز الالتزام بالمعايير ذات العلاقة، كذلك دعم مساهمة القطاع المالي في توفير خدمات المدفوعات من خلال توظيف التقنيات المالية، وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من القطاع الخاص.

ولفت المحافظ إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي. مشيراً إلى أن هذا النظام سيساهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وخلق فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولأغراض حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات؛ تضمّن النظام أيضاً الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات الفصل في المنازعات بما في ذلك تطبيق مبدأ التسوية الودية، والذي يتناسب مع طبيعة أعمال قطاع المدفوعات والخدمات المقدمة فيه.

الجدير بالذكر، أنّ البنوك المركزية تُعنى بشكل أساسي بالرقابة والإشراف على نظم المدفوعات، ويعمل البنك المركزي السعودي -من خلال تنفيذ صلاحياته ومسؤولياته- على تسهيل التعاملات المالية وشموليتها لكل الفئات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.