"الصحة" تدعو إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

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نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات

دعت وزارة الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا؛ لمقاومة المتحورات وحماية كافة أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية بإذن الله.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة، وتعافي 38 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 70 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548.368 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537376 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8782 حالة "يرحمهم الله جميعاً".