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قفزة في إصابات أنفلونزا الطيور بالصين تثير قلق الخبراء

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قفزة في إصابات أنفلونزا الطيور بالصين تثير قلق الخبراء قفزة في إصابات أنفلونزا الطيور بالصين تثير قلق الخبراء

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تثير قفزة في عدد المصابين بأنفلونزا الطيور في الصين هذا العام قلقا بين الخبراء الذين يقولون إنه يبدو أن سلالة منتشرة من قبل تحورت ويمكن أن تكون أكثر عدوى للبشر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الصين أبلغتها بـ21 إصابة بشرية بالنوع المتحور (إتش5 إن6) من أنفلونزا الطيور في عام 2021 مقابل خمس إصابات فقط في العام الماضي.

ورغم أن الأعداد أقل بكثير من المئات الذين أصيبوا بالسلالة (إتش7 إن 9) في عام 2017 فإن هذه الإصابات خطيرة وتركت كثيرين من المرضى في حالة حرجة وتوفي ستة منهم على الأقل.

وقال تايش كايكن أستاذ الأمراض المقارنة في المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام: «زيادة الحالات البشرية في الصين هذا العام تثير القلق. إنه فيروس يسبب وفيات أكثر».

وقالت منظمة الصحة العالمية التي أبرزت زيادة الإصابات في بيان في الرابع من أكتوبر إن معظم الحالات نتجت عن مخالطة الطيور ولا توجد حالات مؤكدة انتقل فيها الفيروس بين البشر.

وأضافت أن المزيد من البحث مطلوب «بشكل عاجل» لتحديد الخطر والزيادة في الانتقال إلى البشر.

وجاء في بيان أصدرته حكومة هونج كونج أنه منذ ذلك الحين دخلت امرأة (60 عاما) المستشفى في إقليم هونان في حالة خطيرة مصابة بالإنفلونزا (إتش5 إن 6) يوم 13 أكتوبر.

وفي حين تم الإبلاغ عن إصابات بشرية بالإنفلونزا (إتش5إن6) لم يتم الإبلاغ عن انتشار للسلالة (إتش5إن6) في الطيور بالصين منذ فبراير عام 2020.

ويشار إلى أن الصين أكبر مربي في العالم للطيور ومنتج كبير للبط الذي يعد حاضنا لفيروسات الإنفلونزا.

المصرى اليوم

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