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«دبي العطاء» في إكسبو 2020 يستضيف منتدى قيادة الأعمال الآسيوي

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«دبي العطاء» في إكسبو 2020 يستضيف منتدى قيادة الأعمال الآسيوي «دبي العطاء» في إكسبو 2020 يستضيف منتدى قيادة الأعمال الآسيوي

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يستضيف جناح «دبي العطاء» في إكسبو 2020 دبي، منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، ضمن النسخة السنوية الخامسة عشر لهذا الحدث خلال العام الجاري 2021، والمقامة تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية ودبي العطاء.

وجمعت الجلسات النقاشية التي تم عقدها حضوريا وافتراضيا أكثر من 100 شخصية من القادة العالميين للمشاركة في نقاشات تركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، على مدار ستة أشهر طيلة فترة إقامة إكسبو 2020 دبي.

وأشار الخبراء إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا رئيسيا ليس فقط في الحفاظ على تواصل الأشخاص والعمل خلال جائحة كورونا، ولكن في إبقائهم مستمتعين وسعداء أيضا.

وقال الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «إن ارتباطنا بمحادثات هذا المنتدى يأتي كجزء من إيماننا بدعم محادثات القيادة التي تروج لفكرة المسؤولية والتنمية البشرية، ونتطلع إلى استضافة الجلسات في جناح دبي العطاء في إكسبو 2020 دبي، حيث نشرك جمهورا عالميا لمعرفة المزيد عن القوة التحويلية للتعليم نحو أهداف التنمية المستدامة.»

ويقول أوليفييه، كريسبن الرئيس التنفيذي لشركة «زاند»، الإمارات العربية المتحدة: «بصفتنا أول بنك رقمي في العالم يقدم خدماته للأفراد والشركات، فإننا نعكس أحد أهم رسائل إكسبو وهي الاستدامة والتنمية، ونشارك في هذا المنتدى المهم لإيصال صوتنا لأكبر عدد ممكن من الناس لتعريفهم بأهمية الشمول المالي، والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، فالكثير منهم لا يمتلك المعرفة المطلوبة لبناء ثقافة مصرفية تساعدهم في حياتهم اليومية.»

وعبر معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «ستارز بلاي»، وهي خدمة بث الفيديو الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن امتنانه للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، وقال:«يعد إكسبو مصدر إلهام كبير لنا كرجال أعمال، لنتعلم منه، فهو يساعدنا حقا في تحقيق أهدافنا وإيصال أفكارنا، كما أنه يزيد من المعرفة التي نحتاجها فيما يخص انضمام المزيد من العملاء إلى شبكتنا، ونحن نسعى للحصول على حقوق عرض إنتاجات إكسبو على منصتنا، وإيصالها إلى مشتركينا المتواجدين في 21 دولة».

المصرى اليوم

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