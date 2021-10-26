بطريرك السريان: علاقتنا قوية مع البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية ( صور)

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استقبل الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، أمس الاثنين، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مقر المطرانية بدراڤي، مع وفد من مطارنة وكهنة ورهبان الكنيسة السريانية المطران مار جرجس كورية النائب البطريركي بباريس وبلچيكا ولوكسمبرج، والمطران مار تيموثاوس مطران حمص وحماة وطرطوس، والمطران مار يوسف السكرتير البطريركي، والأب يعقوب أيدين أقدم الكهنة السريان بباريس والأب الربان زكا جلما، وذلك بمناسبة زيارته الرعوية إلى كنيسة السريان الأرثوذكس بباريس.

شهد اللقاء كلمات البطريرك سرد بها علاقته القوية بقداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية وأنه قضى ٤ سنوات دراسية في الكلية الإكليريكية بالقاهرة حيث درس له البابا شنوده الثالث وعن قديسي الكنيستين من الأقباط والسريان الذين تبادلوا رئاسة الكنيستين على مر التاريخ.

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‏من جانبه رحب الأنبا مارك بقداسة البطريرك في كلمة ترحيبية، كما شارك عددا من كهنة الإيبارشية في القداس الذي أقامه البطريرك يوم الأحد الماضي.

البطريرك أفرام الثاني يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في باريس

البطريرك أفرام الثاني يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في باريس

البطريرك أفرام الثاني يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في باريس

البطريرك أفرام الثاني يزور إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في باريس