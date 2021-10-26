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نظم مجلس كنائس مصر المؤتمر السادس للجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس، تحت عنوان «كلمة الله وقضايا معاصرة»، بمشاركة 100 عضو يمثلون الكنائس المختلفة.

يعقد المؤتمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بالأنافورا، بحضور الأب يوحنا سعد، مسؤول اللجنة، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب ذمسكينوس الأزرعي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس يشوع، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس مصر عن الكنيسة الأسقفية.

استعرض اليوم الأول للمؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية لقاء مع الأنبا توماس أسقف القوصية للأقباط الأرثوذكس، مسؤول بيت الأنافورة بوادي النطرون، بعنوان «حرية الإنسان والإرادة الإلهية»، ولقاء مع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، بعنوان «كلمة الله بين التعليم والتطبيق»، والعديد من الفقرات الأخرى.

يناقش المؤتمر العديد من القضايا مثل الانتحار، الإلحاد، وغيرها من الموضوعات.

يناقش الانتحار والإلحاد.. افتتاح المؤتمر السادس للجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس بمجلس كنائس مصر

يناقش الانتحار والإلحاد.. افتتاح المؤتمر السادس للجنة خدام الرعايا الكهنة والقسوس بمجلس كنائس مصر

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