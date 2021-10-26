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أشاد السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتيه بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية برفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى تداعيات هذا القرار عل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وقال «جوبتيه» خلال مؤتمر صحفي مع عدد محدود من الصحفيين، الثلاثاء، إن «قيمة التجارة الثنائية بين مصر والهند تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2018 -2019، وهي في اتجاه صاعد حيث تعد الهند أكبر تاسع شريك تجاري لمصر وثامن أكبر مستورد للبضائع المصرية».

وأضاف: «قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ أكثر من 3؟3 مليار دولار أمريكي وتشمل مختلف القطاعات حيث يوجد أكثر من 50 شركة هندية تعمل في مجالات التصنيع والبناء، كما تعد الهند إحدى أكبلا الدول التي تمتلك استثمارات في مصر في القطاعات غير النفطية، حيث توفر تلك الاستثمارات ما يقرب من 35 الف فرصة عمل للمصريين وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات».

وأعلن عن مشاركة بلاده في معرض ايديكس للدفاعات المزمع عقده في نهاية الشهر المقبل، موضحا أن عدد من الشركات الهندية يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين، كما أضاف أن الجانبان المصري والهندي بصدد عقد مناورات مشتركة مع نهاية الشهر الجارى مشددا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

كما أعلن السفير الهندي بالقاهرة انه في ظل تحسن موقف كوفيد في الهند قررت الحكومة الهندية البدء في إصدار تأشيرات سياحية.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء انه سيسمح للأجانب الذين ينوون زيارة الهند لأغراض سياحية بدخول الهند من خلال الحصول على تأشيرة سياحية / تأشيرة سياحة إلكترونية من خلال رحلات تشارتر للمجموعات السياحية بدءا من ١٥ اكتوبر ٢٠٢١ اما من سيقومون بزيارة الهند من خلال رحلات تجارية فيبدأ إصدار التأشيرات لهم في ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وأضاف السفير الهندي ان بلاده استأنفت مؤخرا تصدير اللقاحات إلى البلدان الأخرى التي تحتاج اليها كما فعلت سابقا من خلال تصدير أكثر من ٦٥ مليون جرعة لقاح إلى اكثر من ٩٥ دولة في إطار برنامج لقاح مايتري التابع لحكومة الهند.

وأشار إلى أن الهند تقوم بتطعيم حوالي ٧ إل ٨ مليون شخص يوميا ،كما أنها تستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار بشكل مبتكر لإيصال اللقاحات إلى المناطق النائية موضحا أنه اعتبارا من ٢٥ اكتوبر تعالى اكثر من٣٣.٥ مليون مريض منذ بداية ظهور الجائحة.

وقال :«لقد حققت الهند إنجازا رئيسيا في حربها ضد فيروس كورونا من خلال تحقيق رقم قياسي تراكمي لتقديم جرعات اللقاح قدره مليار جرعة لقاح في ١٧ اكتوبر ٢٠٢١ وبذلك أصبحت الهند ثاني دولة بعد الصين تقوم بذلك.

وأعلن سفير الهند ان بلاده ستبدأتطعيم الاطفال بداية من عام ٢٠٢٢، وتماعطاء لقاح كوفاكسين المصنع محليا في الهند موافقة طارئة للاستخدام مع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنتين وأكبر مشيرا إلى أن حكومة بلاده تخطط القيام بتحقيق زيادة كبيرة في حملة التطعيم وإعطاء مليار جرعة خلال الثلاث أشهر القادمة

وأعرب عن تطلعه انه بنهاية عام ٢٠٢١، زيادة الانتاج الشهري من لقاحات كورونا، وتوفير عدد أكبر من خيارات اللقاح، والوصول إلى نسبة أكبر من السكان الذين حصلوا على جرعتي اللقاح ويترتب على ذلك إمكانية مشاركة اللقاحات مع العالم بشكل أكبر، والمساهمة في تحقيق رؤية رئيس الوزراء «أرض واحدة، صحة واحدة»