أخبار عاجلة

الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل -
ضبط 591 مخالفة مرورية في أسوان -
ماكرون يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان -
حازم إمام يستدعي أزمة شيكابالا أمام أشرف صبحي تحت القبة.. والوزير يرد -
موعد مباراة ليفربول القادمة ضد اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا موسم 2021 - 2022 -
مديرة مهرجان الموسيقى العربية: «فرصة حقيقية لمحاربة الفن الهابط في الوطن العربي» -
20 مليون باوند ترسل كونتي إلى توتنهام بعد 5 أشهر من رفضهم -
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية لـ سهير البابلي بعد نقلها للمستشفى -
تنفيذ 639 حكما قضائيا في أسوان -
انطلاق حفل الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ختام الدورة 95 لـ«العمل العربية» بقطر.. وإهداء درع المنظمة للرئيس لدعمه قضايا التنمية

Print
ختام الدورة 95 لـ«العمل العربية» بقطر.. وإهداء درع المنظمة للرئيس السيسي لدعمه قضايا التنمية ختام الدورة 95 لـ«العمل العربية» بقطر.. وإهداء درع المنظمة للرئيس لدعمه قضايا التنمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة وقرر المجلس تقديم درع منظمة العمل العربية لفخامة الرئيس عبدالفتاح باسم وزراء العمل ورؤساء الوفود وأعضاء منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية في الدول العربية.

لرعايته الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، وتشريفه بإلقاء كلمة مسجلة حملت معان سامية عكست دعم اللامحدود لقضايا التنمية التي تخدم الإنسان العربي وحرصها الدائم على دعم مسيرة العمل العربي والمشترك.

وأكد المجلس على متابعة إجراءات تنفيذ عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بالمشاركة والدعم المالي لتتمكن دولة فلسطين من سد الفجوة المالية في استراتيجية التشغيل.

وقدم المجلس الشكر والتقدير إلى الدول سددت مساهمتها في موازنة المنظمة لعام 2021 وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والكويت والمغرب وموريتانيا.

وكذلك الدول التي سددت على حساب المتأخرات وهم: السودان والعراق ولبنان.

وقرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية المعنية باختيار الرواد وفقا لنص المادة الخامسة من لائحة تكريم رواد العمل العربي بينهم محمد سعفان وزير القوي العاملة ممثلا عن المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٥ دولار للأجنبي و 25 جنيها للمصري.. بدء تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

٥ دولار للأجنبي و 25 جنيها للمصري.. بدء تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

مجدي صابر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية: نحاول الحفاظ على ريادة مصر الفنية

مجدي صابر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية: نحاول الحفاظ على ريادة مصر الفنية

وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية

وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية و الحكومة باقية

48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي

48 مليون دولار دعمًا للتعليم العالي والصحة ضمن برنامج شراكة مصري أمريكي