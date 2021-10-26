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اختتمت الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة وقرر المجلس تقديم درع منظمة العمل العربية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم وزراء العمل ورؤساء الوفود وأعضاء منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية في الدول العربية.

لرعايته الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، وتشريفه بإلقاء كلمة مسجلة حملت معان سامية عكست دعم مصر اللامحدود لقضايا التنمية التي تخدم الإنسان العربي وحرصها الدائم على دعم مسيرة العمل العربي والمشترك.

وأكد المجلس على متابعة إجراءات تنفيذ عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بالمشاركة والدعم المالي لتتمكن دولة فلسطين من سد الفجوة المالية في استراتيجية التشغيل.

وقدم المجلس الشكر والتقدير إلى الدول سددت مساهمتها في موازنة المنظمة لعام 2021 وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والكويت والمغرب وموريتانيا.

وكذلك الدول التي سددت على حساب المتأخرات وهم: السودان والعراق ولبنان.

وقرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية المعنية باختيار الرواد وفقا لنص المادة الخامسة من لائحة تكريم رواد العمل العربي بينهم محمد سعفان وزير القوي العاملة ممثلا عن الحكومة المصرية.