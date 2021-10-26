«لسرقته حلق ذهب و800 جنيه».. إحالة نجار قتل عجوزًا بالإسكندرية إلى المفتي

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أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر رئيس المحكمة أوراق نجار إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل مسنة وسرقتها، وتحديد جلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين عبدالعظيم عبدالهادي البيه وعبدالعظيم صادق محمود ومحمد عبدالقادر الحلو، وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبوالخير.

تعود أحداث القضية رقم 5316 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بالعثور على جثة المجني عليها «ن.ح. م» في العقد السابع داخل شقتها داخل محل سكنها.

ووفقا لمحضر التحريات المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه حال تواجد المجني عليها «ن. ح. م» في العقد السابع من العمر بالشقة محل سكنها توجه إليها المتهم «ا.ع.ع» 23 سنة نجار بحجة مروره بضائقة مالية، فما إن شاهد المجني عليها ترتدي قرطها الذهبي في أذنيها حتى عقد العزم على قتلها ودفعها أرضا وقام بخنقها مستخدما إيشارب وسحبها إلى غرفة النوم حتى يكون بعيدا عن مسامع الجيران، وطرحها أرضا وقام بسرقة قرطها الذهبي.

وأضافت التحريات أن المتهم شعر بالمجنى عليها تلتقط أنفاسها، فسارع إلى المطبخ وأحضر سكينا وسدد لها عدة طعنات ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم استولى على حافظة نقودها وبداخلها مبلغ 800 جنيه قيمة المعاش الذي حصلت عليه.

بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وفور انتهاء التحقيقات تمت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.