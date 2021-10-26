لامتناعه عن دفع 356 ألف جنيه نفقة وأجر الحضانة.. «أسرة الهرم» تعاقب نجم الأهلي بالحبس شهرين

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قضت محكمة أسرة الهرم في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عمرو أحمد فتحي عبدالله، وشهرته عمرو سماكة لاعب الأهلي السابق، لمدة شهرين من تاريخ القبض عليه، بعد امتناعه عن دفع نفقة وأجر حضانة، ابنتيه الصغيرتين فرح وحلا، وقدرها ٣٥٦ ألف جنيه، على أن يفرج عنه فورًا في حال سداده المبلغ للمدعية رانيا إبراهيم مصطفى طليقته، أو أحضر كفيلا ترضاه الأخيرة أو طلبت هي الإفراج عنه، وألزمته المحكمة بالمصروفات وقدرها 75جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء ذلك في الدعوى المرفوعة من طليقته بأن يؤدى نفقة للطفلتين وحبسه عند الامتناع وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماه، وحيث تم تداول الدعوى بالجلسات، ومثلت المدعية بوكليها ولم يمثل المدعى عليه وعرضت المحكمة الصلح دون جدوى.

وورد التحري عن قدرته وإنه لاعب كرة قدم سابق وقادر على سداد متجمد النفقة، أمرت المحكمة المدعى عليه بالسداد فامتنع، لذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.