فادي فريد: سنقاتل للفوز على الأهلي

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أكد فادي فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي أن فريقه قدم مباراة قوية أمام طلائع الجيش، التي أقيمت أمس الإثنين، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال فادي فريد في تصريحات إذاعية: «قدمنا مباراة قوية مام طلائع الجيش، واستحقينا الفوز بعد أن فرضنا سيطرتنا على اللقاء»، مضيفًا: «سنخوض مباراة الأهلي من أجل تحقيق الفوز، إذا فكرنا في التعادل سوف نخسر اللقاء».

وأضاف: سوف نحصل على راحة قبل لقاء الأهلي أكثر بيومين، وذلك سيجعل لنا أفضلية في الملعب وسوف نقاتل خلال اللقاء، مضيفًا: «سوف نتابع مواجهة الأهلي أمام فريق الإسماعيلي في الدوري، للتعرف على الفريق بشكل جيد».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع البنك الأهلي، الأحد المقبل، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.