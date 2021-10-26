أعلى 5 لاعبين دخلاً في العالم .. صلاح يقتحم قائمة الأثرياء

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رغم أزمة راتبه المنخفض مع فريق ليفربول الإنجليزي ، اقتحم الفرعون المصري محمد صلاح قائمة أعلى خمسة لاعبين في العالم دخلاً والتي أعلنتها مجلة فوربس العالمية المتخصصة في أخبار المال ورجال الأعمال والأثرياء منذ أيام قليلة.

وكشفت مجلة فوربس في تقرير لها أن هؤلاء اللاعبين تم تحديد حجم دخلهم بناء على الراتب السنوي مع النادي بالإضافة إلى حقوق الرعاية والإعلان التي يجنيها هؤلاء النجوم جراء اسمائهم اللامعة وشهرتهم والإعلانات التي يقومون بها مع أنديتهم.

ويحصل محمد صلاح على راتب إسبوعي مع فريق ليفربول يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، بواقع نحو 9.6 مليون جنيه إسترليني راتباً سنوياً بالإضافة إلى أكثر من 27 مليون دولار جراء عقود الرعاية والإعلانات المرتبط بها نجم منتخب مصر.

وتواجد 3 من لاعبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن قائمة أعلى خمسة لاعبين دخلاً في العالم في ظل الرواتب الكبيرة التي يمنحها مسؤولو حديقة الأمراء للاعبي الفريق.

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (125 مليون دولار)

تصدر القائمة في الفترة الماضية من جديد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وحصوله على راتب يبلغ 475 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

- صورة أرشيفية

ويجني رونالدو البالغ من العمر (36 عاماً) دخلاً سنوياً يبلغ 125 مليون دولار من بينها 70 مليوناً راتباً سنوياً إلى جانب 55 مليوناً من حقوق الرعاية والإعلانات.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (110 مليون دولار)

تراجع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 34 عاماً إلى المركز الثاني في القائمة بدخل يبلغ 110 مليون دولار من بينها 75 مليون دولار راتباً سنوياً فضلاً عن 35 مليوناً من الإعلانات وعقود الرعاية.

ميسي - صورة أرشيفية

3- البرازيلي نيمار (95 مليون دولار)

يأتي البرازيلي نيمار دا سيلفا (29 سنة) نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين دخلاً بـ 95 مليون جنيه إسترليني ، من بينها 75 مليونًا كراتب سنوي بالإضافة إلى 20 مليونًا من حقوق الرعاية والإعلانات.

4- الفرنسي كيليان مبابي (43 مليون دولار)

نجم العالم القادم الشاب المتوهج كيليان مبابي (22 عاما) حل في المركز الرابع في قائمة أعلى اللاعبين دخلاً بـ 43 مليون دولار ما بين راتب إسبوعي وعقود رعاية وإعلانات.

5- المصري محمد صلاح (41 مليون دولار)

ويحتل الفرعون المصري محمد صلاح صاحب الـ 29 ربيعاً المركز الخامس في قائمة أعلى لاعبي العالم دخلاً بـ 41 مليون دولار من بينها نحو 14 مليون دولار كراتب سنوي ونحو 27 مليون دولار من عقود الرعاية والإعلانات.