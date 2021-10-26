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الحبس عامين لـ3 متهمين لسرقة السيارات في مدينة نصر

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الحبس عامين لـ3 متهمين لسرقة السيارات في مدينة نصر الحبس عامين لـ3 متهمين لسرقة السيارات في مدينة نصر

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قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس عامين، في اتهامهم بسرقة السيارات في مدينة نصر.

كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات عن طريق المفتاح المصطنع بمدينة نصر، وعقب السرقة يساوموا مالكها بإعادتها مقابل مبلغ مالى، ووجهت النيابة للمتهمين، تهم السرقة وحيازة سلاح نارى «طبنجة» دون الاحوال المصرح بها قانونيا.

البداية كانت تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أحد المواطنين، بإكتشافه سرقة سيارته خلال إيقافهما بدائرة القسم، إضافه إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من المتهمين يطلبون منه مبلغ 70 ألف جنيه مقابل إعادتها، وأكدت التحريات صحة ماورد في البلاغ من معلومات، وتم عمل عدة أكمنه والقبض على المتهمين وعثر بحيازتهم على سلاح نارى «طبنجة» يتم استخدامها عند تنفيذ جرائمهم.

المصرى اليوم

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