إكسبو دبي: 11 مليون زائر افتراضي خلال 24 يوما

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سجل معرض إكسبو 2020 دبي أكثر من مليون ونصف زائر، فضلا عن 10.8 مليون زائر، وزاد التهافت خلال نهائية عطلة الأسبوع في تعزيز أعداد الزوار، على أجنحة الدول والمنظمات والهيئات الدولية، فضلا عن زيارات خلال أسبوع الفضاء وفي هذا القطاع، الذي أثار اهتمام عمالقة الاقتصاد الحديث من أمثال إيلون ماسك وجيف بيزوس كأحد القطاعات الكبرى الواعدة في عالم الاستثمار. في هذا الإطار، تمكنت غرفة دبي ووكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء من تسليط الضوء على هذا القطاع المهم عبر تنظيم سلسلة من المحادثات والمناقشات التي بحثت الفرص والتحديات التي يتيحها التسويق التجاري لهذا القطاع الواعد.

واستقطب أكسبو دبي جماهير غفيرة، وقدم موسيقى بإيحاءات فضائية مذهلة، ومنح الزوار الفرصة لتأمل النجوم، فضلا عن أنه أتاح لهم فرصة التعرف عن قرب على رواد الفضاء الإماراتيين ومنهم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ونورة المطروشي، أول رائدة فضاء إماراتية، إضافة إلى العروض الجوية المذهلة التي قدمها فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية، مع نظرائهم السعوديين «صقور السعودية» الذين قاموا باستعراضات جوية مبهرة في سماء موقع إكسبو 2020، بينما احتشدت جماهير غفيرة في ساحة الوصل لحضور العرض الفضائي المذهل.

وشكّل الأطفال حوالي 25% من أعداد زوار موقع إكسبو 2020 دبي، منذ افتتاحه للجمهور في الأول من أكتوبر، من خلال برامج تدريب الاطفال وجلسات لعب كرة القدم تحت إشراف مدربين من نادي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المعالم الصديقة للطفل التي تنتشر في حديقة الفرسان وعشرات الأماكن الأخرى.