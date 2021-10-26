منصة «شغلني» تعلن انطلاق الملتقى التوظيفي للسيدات 13 نوفمبر

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قال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة «شغلني»، إن ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات، يعتبر فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما سيساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

أشار إلى أن المرأة في مصر تمثل مايقرب من نصف إجمالي تعداد السكان في مصر، حيث بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 14،3% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67،4% للرجال كما بلغ معدل البطالة للإناث 17،7% مقابل 6،0% للذكور وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 11،8% مقابل 63.4%. للذكور إضافة إلى أن نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم وصلت إلى 88،0% مقابل 65،0 % للذكور وذلك طبقا لآخر إحصائيات القوي العامله العام الماضي .

وأوضح أن ملتقيات شغلني تتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف في عملية التوظيف سواء من الشركات أو راغبي العمل، بدليل أعداد المشاركين المتزايدة في كل ملتقى، وسنسعى بشكل أكبر لتوفير فرص عمل للمرأة خلال الفترة القادمة سواء من خلال ملتقيات التوظيف أو الموقع الإلكتروني.

وتدعم «شغلني» مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعي دائما لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات دون أي نوع من التمييز.

ولشغلني عدة مبادرات لدعم هذا المبدأ، حيث شاركت مع «وزارة التضامن الإجتماعي» و«حلم» في إقامة «ملتقى عزم للتوظيف الدامج» لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع «مؤسسة مصر الخير» في برنامج «الغارمين» لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.