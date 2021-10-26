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نوفمبر المقبل.. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض

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نوفمبر المقبل.. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض نوفمبر المقبل.. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض

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أعلن الفنان محمد رمضان إحيائه لحفل غنائي جديد يوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية ، يوم 1 نوفمبر المقبل، في إطال حفلات موسم الرياض.

شارك «رمضان» متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، الثلاثاء، بالبوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «أقوى حفلة في الرياض يوم 1 نوفمبر، وكليب جو البنات ترند رقم واحد على يوتيوب من امبارح».

وشارك محمد رمضان مؤخرًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الخامسة، حيث قدم أغنية «جو البنات» بحفل الافتتاح بالاشتراك مع النجمان المغربيان ريد وان ونعمان بلعايشي.

المصرى اليوم

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