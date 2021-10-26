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وفاة فلسطينية خلال طقوس «طرد الجن».. والشرطة الإسرائيلية تحقق

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وفاة فلسطينية خلال طقوس «طرد الجن».. والشرطة الإسرائيلية تحقق وفاة فلسطينية خلال طقوس «طرد الجن».. والشرطة الإسرائيلية تحقق

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توفيت شابة فلسطينية في العشرينات من عمرها خلال ما اسمته تقارير إعلامية بطقوس لطرد الجن من الجسم في مدينة تل السبع في صحراء النقب، التي تحتلها إسرائيل.

وأعلنت الشرطة افسرائيلية أنها تحقق في ظروف وفاة الشابة، فيما تم إلقاء القبض على زوجها ورجل عمره 64 عامًا كان يتولى إجراء هذه الطقوس المزعومة، بالإضافة إلى طبيب عمره 32عامًا، من أقاربها للاشتباه بتسببهم في وفاتها.

وأصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بحظر نشر أسماء الضحية والمشتبه في تسببهم بوفاتها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اشتبهت في تعرض الشابة البالغة من العمر 26 عامًا للخنق خلال هذه الطقوس، إلا أن معهد الطب العدلي في أبوكبير أعلن عدم وجود آثار عنف على جثة الضحية.

وسمحت المحكمة للزوج بالمشاركة في جنازة زوجته، مع إصدار تصريح بالدفن.

المصرى اليوم

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