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تدفقات سياحية كبيرة على معبد حتشبسوت في الدير البحرى غرب الأقصر

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تدفقات سياحية كبيرة على معبد حتشبسوت في الدير البحرى غرب الأقصر تدفقات سياحية كبيرة على معبد حتشبسوت في الدير البحرى غرب الأقصر

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شهد معبدحتشبسوت، المعروف بمعبدالدير البحرى تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية التي تزور المعبدمن امريكا والبرازيل وفرنسا وروسيا وبيلاروسيا ورومانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الجنسيات القادمة بالطيران المباشر من مختلف الاسواق وكذلك رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر.

وقام السياح بالتقاط الصور التذكارية للمعبدالذي يتكون من 3 طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة، ويحتوى الطابق الثاني على تماثيل من الحجر الجيري للاله اوزوريس، وللملكة حتشبسوت، بجانب التوزيع الهندسي للمعبدالذي يعكس مهارة المصرى القديم في الفنون والعمارة والفلك.

ومن ناحية أخرى تسابق وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية ومعهما محافظة الاقصر، الزمن من أجل استكمال التجهيزات التي تتم على قدم وساق لافتتاح المشروع الاثرى لكشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى والذى يمتد بطول ٢٧٠٠ متر بين معبدالاقصر ومجموعة معابد الكرنك، في البر الشرقى من النيل على ممر حجرى تصطف على جانبيه مئات من تماثيل الكباش التي نحتها المصرى القديم.

المصرى اليوم

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