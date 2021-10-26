رئيس جامعة جنوب الوادي يشيد بقرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ

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أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالقرار التاريخي الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ مؤكدا أن هذا القرار يعكس رؤية القائد وحكمته تجاه مصلحة الوطن وحالة الأمن والاستقرار في المنطقة ووتجسيدا لبطولات القوات المسلحة والشرطة المصرية وتضافر جميع الجهود لصالح تحقيق الامن والامان لجموع الشعب المصري العظيم.

الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

وأضاف أن جامعة جنوب الوادي بكل منسوبيها تؤيد وتبارك هذا القرار وتقف يدا واحدة خلف القيادة السياسية التي تبذل كل الجهود من أجل رفعة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة وتثمن ما قدمه الشهداء من أبناء مصر الأوفياء من ارواح من أجل الوطن في ظل قيادة حكيمة لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله.