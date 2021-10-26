«عضو القومي للمرأة» تشيد بجهود الدولة لإرساء مبادئ العدالة بين الرجال والنساء

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أشادت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن في أكاديمية الفنون والتي تحدثت عن استراتيجية الدولة في دعم المرأة وجهود الدولة الدؤوبة إلى إرساء مبادئ العدالة في الحقوق والواجبات بين كل من الرجال والنساء.

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال حلقة نقاشية للتوعية بخطورة مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، وذلك تطبيقا لبرنامج تمكين المرأة “Women of Steel” والذي تم إطلاقه بشركة إلكترولكس مصر لطرح ومناقشة قضايا المرأة، واستعراض التحديات التي تواجه المرأة العاملة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها بكافة السبل والوسائل.

وجاء إطلاق البرنامج في إطار استراتيجية مصر 2030 لتمكين المرأة حيث تعد قضايا المرأة والمحافظة على حقوقها بمثابة الهدف الوطني بالإضافة إلى إعطائها المكانة المتوافقة مع قدراتها والتي تستحقها بما ينعكس إيجابياً على تقدم ونمو وتطور المجتمع، حيث نظمت حلقة نقاشية لاستعراض جهود دعم وتمكين النساء العاملات داخل الشركة، وتعزيز قيم المساواة وعدم التمييز ضد المرأة بما يساهم في تمكينها اقتصادياً.

شارك في الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها في إطار البرنامج كل من كما ضمت قائمة المتحدثين د. سما سليمان -وكيل لجنة الشؤون الخارجية العربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ومدير وحدة الإنذار المبكر بمركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء- والتي أبهرت الحاضرين بقصة نجاحها وقدرتها على تحقيق أحلامها من خلال الإيمان بقدراتها وتطوير الذات.

كما قامت إنجي عبود -إخصائي التغذية ومؤسسة جروب انجليكا النسائي على الفيس بوك- بالتحدث عن تغيير مسار حياتها من مصرفية إلى أخصائية تغذية وعن إيمانها بأهمية التغذية السليمة ودورها في تحسين الحالة النفسية.

وتحدثت سارة على مدرب النظام وشفاء الطاقة التي تحدثت عن حب الذات وأهميته كعامل رئيسي في تحقيق النجاح. بالإضافة إلى دكتور نوف عبيد- دكتور الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس ودكتور جراحة الثدي بمستشفى بهية التي تحدثت عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهمية الحفاظ على الصحة العامة.

كما قام بإدارة الحلقة النقاشية كلاً من وريهام منصور، المدير الاقليمي لإدارة التوريد لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسيا بشركة الكترولكس مصر، وسالي العقاد، مدير إدارة التسويق لمصر وليبيا والسودان بشركة الكترولكس مصر. وقالت سالي العقاد “إن تحقيق الشمول والتنوع في الكوادر الوظيفية يعد من القيم الأساسية لشركة إلكترولكس، لذلك فأنه منذ بداية العمل في مصر والشركة حريصة على دعم جهود تمكين المرأة لتولى المناصب الهامة والقيادية داخل الشركة.

و تضمنت مجهودات الشركة تقدم التسهيلات والدعم، الذي يمكنها من ممارسة عملها بكفاءة والترقي وشغل المناصب القيادة، وفى نفس الوقت تحقيق التوازن المرجو بين حياتها العملية والشخصية لتؤدي دورها في رعاية أسرتها بشكل متكامل، مما يؤكد قدرات وإمكانيات المرأة.”