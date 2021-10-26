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«أثناء هروبه من أعلى سور المدرسة».. إصابة تلميذ سقطت عليه بوابة وحدة محلية بالدقهلية

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«أثناء هروبه من أعلى سور المدرسة».. إصابة تلميذ سقطت عليه بوابة وحدة محلية بالدقهلية «أثناء هروبه من أعلى سور المدرسة».. إصابة تلميذ سقطت عليه بوابة وحدة محلية بالدقهلية

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أصيب تلميذ بالصف الخامس الابتدائي في محافظة الدقهلية، الثلاثاء، باشتباه كسر وسحجات وكدمات اثر سقوط بوابة إحدى الوحدات المحلية عليه أثناء هروبه من على سور المدرسة المجاورة للوحدة خلال اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول الطفل أحمد عمر فرج، 11 سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس بطرة 2 التابعة لإدارة طلخا التعليمية، به اصابات متفرقة وجاري توقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن التلميذ كان يتسلق سور المدرسة للهروب أثناء اليوم الدراسى وخلال محاولته العبور في المسافة البينية بين الوحدة المحلية والمدرسة المجاورتين سقط على الأرض وسقطت عليه بوابة الوحدة المحلية الحديدية.

وأكد شهود العيان أن التلميذ تسلق سور مدرسة مجمع مدارس بطرة 2، وحاول النزول في المنطقة الملاصقة للوحدة المحلية ببطرة، ولكن بسبب ارتفاع السور سقط على الأرض ووقعت عليه بوابة الوحدة المحلية مما تسبب في إصابته، وتدخل الأهالي وأنقذوا الطفل من تحت البوابة الحديد وتم نقله إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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