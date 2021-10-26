وزير الري: مشروع تبطين الترع الأكبر على مستوى العالم ويحقق العدالة في توزيع المياه

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون الموارد المائية والري الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي يساعد في تحقيق أهداف وزارة الموارد المائية والتغلب على كافة أزمات المياه» موضحًا أن القانون يساهم في حماية نهر النيل من التعديات ويرفع من كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأضاف «عبدالعاطي» في الجلسة العامة الثالثة في اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه الرابع، أن تلوث الترع له تأثيرات بيئية كبيرة على الصحة والبيئة والناس، موضحًا ان الحكومة بدأت في تنفيذ مشروع تبطين الترع وهو أكبر مشروع على مستوى العالم لإعادة تأهيل الترع يحدث في العصر الحديث حيث يجرى تبطين 20 ألف كيلو متر من الترع لأول مرة في تاريخ مصر.

وأوضح وزير الري أن هذا المشروع يحقق العدالة في توزيع المياه، وساهم في رفع كفاءة الأراضي في المناطق التي تم تبطين الترع بها، مشيرًا إلى أن سعر الأرض حول الترع المبطنة ارتفع بنسبة 30 إلى 40%، وذلك لأن الأرض تصل بسهولة لتلك الأراضي وبشكل عادل، كما تم القضاء على الحشائش داخل الترع وحولها، وتوفير تكلفة تطهير الترع، كما انخفضت شكاوى عدم وصول المياه في تلك المناطق إلى الصفر وهو ما يتوازى مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن مصر تخطط لكي تصبح مصر أكبر دولة في العالم تعيد استخدام المياه، بنسبة 40% عقب الانتهاء من مشروع إعادة استخدام المياه في المنطقة الغربية لإعادة استخدامها في ري اراضي الدلتا الجديدة مع المنطقة الشرقية التي تم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في البحر لتصل سيناء وهي مشكلة تم تحويلها إلى فرصة، وكانت تلوث البحر المتوسط وكانت تشكل أزمة لجيراننا، لافتًا إلى أن مصر تعيد استخدام 33% من المياه.

وأوضح أن وزارة الري تنظم بحوار مجتمعي لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الري، حيث يتم الاستماع إلى الفلاحين والنقاش معهم، حيث أكدوا جميعًا أن الأراضي التي تم فيها تطوير الري من الغمر التنقيط أو الرش تم توفير مدخلات الإنتاج بنسبة 50% وبالتالي عنده قدره يعيش حياة كريمة، مؤكدًا أن مشروعي تبطين الترع وتحديث الري أن يعملان كستارة مياه تمنع وصول مياه البحر المتوسط والأحمر المالحة إلى دلتا نهر النيل وهو ما يحمي الخزان الجوفي في الدلتا.

ولفت «عبدالعاطي»، إلى أن وزارة الموارد المائية والري تتحكم في كل نقطة مياه من خلال شبكة التليمتري الموجودة على نهر النيل والرياحات والترع الكبرى، كما يتم الحفاظ على كل نقطة مياه تقع من خلال الأمطار ويتم إعادة شحن الخزان الجوفي من خلال السدود في المناطق الجبلية وهو أمر يستفيد منه البدو في الزراعة والري والاستخدامات المنزلية.

وأشار وزير الري إلى أنه يجري خلال المرحلة الحالية تنفيذ خطة طموحة للتحكم في الآبار الجوفية عن بعد وهو ما يحافظ على استدامتها، كما أنه يتم العمل أيضًا على تطبيق نظام المحاسبة المائية، بحيث نقيس المياه واستخداماتها من لحظة إطلاقها وحتى استخدامها.