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تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب إلى 21 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب إلى 21 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب إلى 21 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل شاب حاصل على ليسانس حقوق، على طريق أوتوستراد المعادي بعد أن أوهمه بقدرته على تعيينه ضمن الضباط المتخصصين والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه ل21 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنه أنكرها تماما.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.

المصرى اليوم

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