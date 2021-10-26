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أكدت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ومساعد أمين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ يأتى حصاد إنجازات على مدى 7 سنوات من التنمية الإقتصادية ومحاربة الإرهاب وأعداء البلاد بالتعمير والبناء والمشروعات العملاقة وتوفير فرص العمل.

وأشارت في تصريحات صحفية؛ أن الرئيس السيسي اعطي بدء إشارة جديدة من بشائر الخير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بالبلاد ويأتى في مقدمتها الحركة السياحية؛ حيث يعكس القرار؛ حالة الإستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها مصر؛ ورسالة طمأنة لجميع الدول بأن مصر آمنة تماما، مما يتوقع خلال الفترة المقبلة المزيد من الإنتعاش والتدفق للسياحة الوافدة إلى البلاد خاصة في ظل الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق والمنتجعات السياحية ومع زيادة نسبة الإشغال بالكامل.

وقالت د. هدى يسى؛ أن من بشائر الخير أيضا المناخ الإستثماري الآمن الذي يمثل عامل قوى لجذب رؤوس الأموال والإستثمارات مما سيساهم بقوة في جلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية؛ ويتواكب ذلك مع إقبال المستثمرين للاستثمار في مصر طبقا للمؤشرات العالمية التي تؤكد أن مصر هي الأكثر جذبًا للإستثمار في القارة الإفريقية تليها المغرب وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن بشائر الخير؛ تتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية تحت شعار«الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى».. الشباب العربي الإفريقى؛ المنتظر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛

بحضور نخبة من كبار المستثمرين لبحث المزايا الإستثمارية في مصر وإقامة العديد من المشروعات التنموية.