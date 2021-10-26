أحمد مجدي يفوز بجائزة أبوالحسن سلام للبحث العلمي بـ«شرم الشيخ للمسرح»

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فاز أحمد مجدي، بالمركز الأول في جائزة «أبوالحسن سلام»، عن بحث «مسارح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية تطبيقات ما بعد الحداثية والفضاء العمومي والتقمص الوجداني في عالمنا الآخر«رغم طول العنوان حيث كانت هذه العبارة التي داعبه بها الدكتور مدحت الكاشف، معلنًا فوزه خلال المؤتمر الذي نظمه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، للإعلان عن جوائز وتفاصيل دورته السادسة.

كما فاز بالمركز الثاني، أمير الشوادفي، ببحث بعنوان «أيدولوجيا الأنا والآخر في مسرح الشارع».

«مسابقة أبوالحسن سلام» للبحث العلمي تُعد الجائزة باسم الدكتور أبوالحسن سلام إيمانًا من المهرجان بأهمية البحث العلمي ودوره في تنمية المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم والمسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفي الدورات التالية المتوقع ستكون دولية لكل الباحثين في العالم.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكاترة مدحت الكاشف، محمد سيف، سعيد كريمي.

الجدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ينطلق في 6 نوفمبر المقبل وحتى 11 من نفس الشهر، تحت اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.