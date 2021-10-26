نحو مساجد نموذجية ومستدامة.. "رتال" تطلق المسابقة الدولية لتصميم المساجد

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لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصميمات مبتكرة ترتقي بعمارتها

أُعلنت اليوم مسابقة "رتال" لتصميم المساجد، وهي مسابقة دولية معمارية لتصميم مسجدين محليين في مخطط نساج تاون ٢ الدمام، بتنظيم من شركة "رتال" للتطوير العمراني، وبإدارة من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، التي تعنى بتطوير المساجد في المملكة والعالم، بالشراكة مع المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA) وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.

أُطلقت هذه المسابقة لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد المحلية، وأن يراعي التصميم استخدام المواد الصديقة للبيئة كجزء من التصميم، ومراعاة تكاليف الصيانة والتشغيل المستقبلية للمبنى.

وصرح الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمشرف على المسابقة الدكتور مشاري النعيم أن هدف هذه المسابقة هو تغيير المفاهيم السائدة وتوظيف التقنيات المتفوقة للعمل على حل جميع إشكالات المساجد الرئيسية اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا. وبيّن "النعيم" أن إقامة هذه النوعية من المسابقات تولد أفكاراً جديدة وحراكاً ثقافياً ينتهي بالتطوير والتغيير الذي نطمح له.

من جهته، أشار المهندس عبدالله بن فيصل البريكان إلى أن "رتال تهدف لرفع مستوى جودة الحياة في الحي السكني"، وأضاف: إننا نشرك المجتمع والعقول في تصميم مساجد أحياء رتال من خلال هذه المسابقة؛ للوصول إلى مساجد نموذجية، عصرية ومستدامة. حيث تعمل رتال وفق رؤية طموحة لتقديم حلول مبتكرة في تنفيذ المشاريع السكنية التي تناسب تطلعات عملائها، مما أنالها جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة على مدى عامين متتاليين ٢٠١٩/٢٠٢٠.